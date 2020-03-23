رياضة | عاجل.. إصابة رئيس ريال مدريد السابق بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة رئيس ريال مدريد السابق بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إصابة فيرناندو مارتين الفاريز رئيس ريال مدريد السابق بفيروس كورونا بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن ألفاريز علم بإصابته بفيروس كورونا اليوم الاثنين، وان حالته الصحية خطيرة في الساعات الماضية.

ودخل رئيس نادي ريال مدريد السابق العناية المشددة في الساعات الأخيرة بعد إصابته بهذا الفيروس المستجد.

وتولى ألفاريز رئاسة فريق ريال مدريد ما بين فبراير 2006 ألى أبريل من نفس العام بشكل مؤقت.

الجدير بالذكر أن لورنزو سانز رئيس ريال مدريد السابق أيضا قد توفى منذ أيام قليلة بعد إصابته بهذا الفيروس.