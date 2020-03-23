الامارات | "اليويفا" يؤجل نهائيات دوري الأبطال والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى

شكرا لقرائتكم خبر عن "اليويفا" يؤجل نهائيات دوري الأبطال والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تأجيل نهائيات المسابقات الأوروبية للأندية، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.
وقال الاتحاد، في بيان: "نتيجة أزمة فيروس كورونا، قرر اليويفا رسميا تأجيل النهائيات التي كان مقررا إجراؤها في مايو 2020، وهي نهائي دوري الأبطال، ونهائي الدوري الأوروبي، ونهائي دوري الأبطال للسيدات".
وأضاف: "لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن في المواعيد الجديدة، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".
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