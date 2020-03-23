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6 مليارات دولار تكلفة تأجيل أولمبياد طوكيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طوكيو

أكد خبراء يابانيون أن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، ودورة الألعاب البارالمبية التي تعقبها سيكلف اليابان بين 640 و670 مليار ين ياباني (8ر5 مليارات إلى 1ر6 مليارات دولار أمريكي). واعترفت اللجنة الأولمبية الدولية أنها تدرس تأجيل الأولمبياد بسبب تفشي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في أماكن عدة بالعالم.

كما أشار رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي إلى أنه لا يمكن إقامة الأولمبياد في ظل الظروف الحالية.

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وقال البروفيسور كاتسوهيرو مياموتو أستاذ الاقتصاد بجامعة كانساي اليابانية إن بلاده ستخسر نحو 8ر640 مليار ين ياباني حال تأجيل أولمبياد طوكيو، وأوضح أن إلغاء الأولمبياد بشكل تام سيكلف بلاده نخو 5ر4 تريليونات ين. ولكن اللجنة الأولمبية الدولية وآبي أكدا أن الإلغاء ليس مطروحا.

وقال الخبير الاقتصادي جونيتشي ماكينو، إن تأجيل الأولمبياد سيكلف اليابان 670 مليون ين فيما ستقفز التكلفة في حالة الإلغاء إلى 8ر7 تريليونات ين سيفقدها إجمالي الناتج القومي للبلاد.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبلين، كما تعقبها دورة الألعاب البارالمبية من 25 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبلين.

من جهتها، ألمحت اللجنة الأولمبية اليابانية إلى إمكانية تأجيل الدورة.