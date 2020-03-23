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تشديد على النظام الغذائي للاعبي الاتحاد

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تشديد على النظام الغذائي للاعبي الاتحاد
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- بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

جدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي تشديده للاعبين على اتباع برنامج غذائي صحي يحد من زيادة الأوزان خلال فترة توقف الأنشطة في الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس ، منبها إياهم إلى اختلاف التدريبات التي يؤدونها في المنازل عن التي كانت تؤدى في مقر النادي سواء في الصالة الرياضية أو الملعب من ناحية المدة الزمنية أو نوعيتها وفاعليتها ومردودها فنيا ولياقيا.

وخلال الأيام المقبلة سيتم تجهيز برامج مخصصة للاعبين من قبل الجهاز الفني لتوحيد أنماط التدريبات وما تنتج عنه من رفع للمعدل اللياقي والجاهزية البدنية وتقوية العضلات.

من جهة أخرى ينتظر أن يتسلم العاملون راتب شهر من أصل متأخرات ستصل مع نهاية مارس الحالي إلى ثلاثة رواتب.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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