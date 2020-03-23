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تشديد على النظام الغذائي للاعبي الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

جدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي تشديده للاعبين على اتباع برنامج غذائي صحي يحد من زيادة الأوزان خلال فترة توقف الأنشطة الرياضية في الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا، منبها إياهم إلى اختلاف التدريبات التي يؤدونها في المنازل عن التي كانت تؤدى في مقر النادي سواء في الصالة الرياضية أو الملعب من ناحية المدة الزمنية أو نوعيتها وفاعليتها ومردودها فنيا ولياقيا.

وخلال الأيام المقبلة سيتم تجهيز برامج مخصصة للاعبين من قبل الجهاز الفني لتوحيد أنماط التدريبات وما تنتج عنه من رفع للمعدل اللياقي والجاهزية البدنية وتقوية العضلات.

من جهة أخرى ينتظر أن يتسلم العاملون راتب شهر من أصل متأخرات ستصل مع نهاية مارس الحالي إلى ثلاثة رواتب.