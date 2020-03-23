شكرا لقرائتكم خبر

جوفينكو: راحتي في الهلال وبديله المنتخب الإيطالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

أبدى المحترف الإيطالي بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سبيستيان جوفينكو رغبته في الاستمرار بالدوري السعودي مع فريقه الحالي، في ظل الارتياح الذي يشعر به بعد أن كان ضمن القائمة التي قادت الهلال لتحقيق لقب غاب عنه كثيرا وهو دوري أبطال آسيا في نسخته الماضية.

فرصة للانتقال

وقال جوفينكو في حواره مع صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية «إذا رحلت عن الهلال وتهيأت أمامي فرصة جيدة للانتقال فسأعود إلى الدوري الإيطالي أملا في تمثيل المنتخب مجددا، وإنهاء مسيرتي الكروية هناك»، مشيدا في الوقت ذاتة بتجربته الاحترافية مع فريق تورنتو الأمريكي.

ضآلة بنيته

وردا على منتقديه حول ضآلة بنيته الجسدية أجاب»أسمع ذلك كثيرا، لكن كل ما تقدم اللاعب في العمر عليه أن يهتم أكثر بالنواحي البدنية، حالي كحال زميلي السابق في يوفنتوس، الأرجنتيني باولو ديبالا الذي يشبهني في البنية الجسمانية، حيث نعمل بكثافة لكي نكون أقوياء قادرين على مجاراة الكرة الحديثة».

Advertisements

ضغوط يوفنتوس

وعن أكثر الضغوطات التي عاشها كلاعب محترف، قال جوفينكو»أكثر الضغوط عشتها مع فريقي السابق يوفنتوس حيث البحث الدائم عن الانتصار محليا وعلى مستوى القارة الأوروبية، وطغيان الجانب التكتيكي على الجوانب الفنية التي يمتلكها اللاعبون».

أفضل اللاعبين وأصعبهم

وعن أفضل اللاعبين الذين عاش معهم مع فريقه السابق في إيطاليا، قال هناك لاعبون كثر كانوا مميزين، لكني أرى أن بول بوجبا وأرتورو فيدال وديل بيرو الذي يشابهني في اللعب، وكذلك كارلوس تيفيز الذي تربطني به علاقة داخل النادي وخارجه، هم الأفضل والأكثر تأثيرا، في المقابل كنت أعتقد أن من الصعوبة اللعب بجوار دافيد تريزيغيه ماورو كامورانيزي وكلاوديو ماركيزيو.

تواصل مباشر

وكشف محترف الهلال جانبا من حياته الشخصية، حيث قال في حواره مع الصحيفة الإيطالية إنه لايشاهد الأفلام أو المسلسلات التلفزيونية، ولا يستخدم جهاز الـ ipad أو حتى لعب (البلاي ستيشين)، مؤكدا أنه يحب التواصل المباشر مع زملائه وأصدقائه سواء في المعسكرات أو التدريبات.