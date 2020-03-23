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جوميز يدعم نجم يوفنتوس برسالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الرياض

حرص مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز، على توجيه رسالة خاصة لمواطنه نجم يوفنتوس الإيطالي بليز ماتويدي، وذلك بعد إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

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وقال جوميز في تصريحات نقلها موقع «ماكسي فووت» الفرنسي»أنا حزين لما حدث له، أنه يتمتع بشخصية كبيرة ويضع الأمور في نصابها دائما، لذلك أعرف أنه سيكون قويا ولكن من ناحية أخرى نحن جميعا آباء لعائلات وهذا الأهم».

وسبق لجوميز أن لعب إلى جانب ماتويدي بفريق سانت اتيان، حيث لعب الأول للفريق في الفترة ما بين عامي 2004 و2009، فيما لعب ماتويدي لسانت اتيان بين عامي 2007 و2011 قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان ومنه إلى يوفنتوس.

وكان نادي يوفنتوس الايطالي أعلن عن إصابة بليز ماتويدي بفيروس كورونا لينضم إلى زميله دانيللي روجاني والأرجنتيني باولو ديبالا.