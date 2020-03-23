شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ يعلن اتخذ إجراءات قانونية ضد تامر عبدالحميد .. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المستشار تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن اتخاذه أجراءات قانونية ضد تامر عبدالحميد لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر الأسبق عقب نشره أخبار كاذبة منتسبه له .

ونشر تركي ال الشيخ، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا :"شخص اسمه تامر عبدالحميد ... سابدأ بتخاذ اجراءات قانونية تجهاه لترويجه اخبار كاذبة عني بشكل متكرر ! " .

وضع مسئولو الزمالك الأولوية لضم لاعب فى مركز الظهير الأيمن، لدعم هذه الجبهة فى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل، فى ظل تواجد الثنائى حازم إمام والصاعد أحمد عيد، فقط فى هذه الجبهة، لذا يبحث مسئولو الأبيض، عن لاعب مميز لتدعيم هذا المركز فى الميركاتو الصيفى المقبل.

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وينتظر مسئولو الزمالك عقد جلسة مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة، لحسم ملف الصفقات الجديدة وإبداء رأيه فى الصفقات التى يحتاجها الأبيض والمراكز التى ستكون بحاجة للتدعيم بالإضافة إلى اللاعبين الذين سيتم الاستقرار عن الاستغناء عنهم أو إعارتهم بنهاية الموسم الجارى.

وكانت أنباء قد تداولت بشأن توقيع كريم العراقى الظهير الأيمن للمصرى البورسعيدى والمنتخب الأولمبى، للزمالك لتدعيم الجبهة اليمنى فى الموسم المقبل، وهو ما نفاه اللاعب لـ "الخليج 365"، حيث أكد أن عقده ممتد مع الفريق البورسعيدى ولن يرحل إلا بموافقتهم، مؤكدًا أن مسئولى المصرى تواصله معه لمعرفة حقيقة توقيعه للزمالك، وقال "العراقى" لمسئولى المصرى فى تلك المُكالمة "طلبت منكم زيادة عقدى.. فكيف سأطلب ذلك وأوقع لنادٍ آخر؟"، ليوضح اللاعب أنه حتى اللحظة الجارية لم يوقع للزمالك رغم المفاوضات التى تمت معه من خلال وكلاء اللاعبين بشأن رغبة الزمالك فى ضمه.