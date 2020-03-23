شكرا لقرائتكم سعد سمير: لم أحزن على خروجى من قائمة الأهلي بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أنه يلقى مساندة كبيرة من قبل زملائه والجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة.

وقال سمير في تصريحات إذاعية : لم أحزن نهائيا من عدم وجودي بقائمة الأهلي بسبب اصابتي الأخيرة، تفهمت الوضع بعد حديث سيد عبد الحفيظ معي واعلم ان الاصابة تحتاج لوقت متابعا :" هناك مساندة كبيرة لي من قبل زملائي والجهاز الفني.

وتابع: فايلر على تواصل دائم معي، اطمئن على حالتي أول امس في مكالمة هاتفية ويهتم كثيرا بموعد عودتي للملاعب.

Advertisements