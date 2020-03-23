شكرا لقرائتكم سعد سمير: أحبطنا صن داونز بهدف معلول والضغط يولد الغل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن هدف معلول في لقاء ذهاب دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا أمام صن داونز أحبط المنافس.

وقال سمير في تصريحات إذاعية : "الضغوط داخل النادي الاهلي موجودة طوال الوقت وليست خلال مباراة واحده فحسب، جميع لاعبي الفريق يعلمون ذلك وذلك يولد لدينا الغل كما رأينا في مباراة صن داونز الأخيرة".

أضاف نجم الأهلى: أحبطنا صن داونز في لقاء الذهاب بهدف معلول" متابعا :" جمهور الملعب دائما ما يشجع ويساند بقوة، ونادرا اذا تجاوز في حق لاعب، تأثير هذا الجمهور كبير على اللاعبين.

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