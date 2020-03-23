شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يصرف مستحقات شهر مارس للاعبين رغم توقف النشاط الكروي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل على الرغم من توقف النشاط الرياضى على مستوى الجمهوريه وتعرض مسابقه الدورى العام الى التجميد ، الا ان مجلس اداره نادى الاتحاد السكندرى برئاسه محمد مصيلحى قام بصرف مستحقات شهر مارس للاعبين الامر الذى ادى الى ارتفاع الروح المعنويه للاعبين وقام عدد كبير منهم باجراء اتصالات هاتفيه شخصيه لرئيس النادى لتقديم الشكر له نظرا للظروف الصعبه التى يمر بها جميع اللاعبين على مستوى الجمهوريه وليس نادى بعينه .

واكد مصيلحى انه مستحقات اللاعبين فى رعايه مجلس الاداره وملتزمين مع الجميع حتى تنتهى الازمه .

وقال مصيلحى جميع اللاعبين ابنائها ولن يتعرض اى لاعب فى الاتحاد لاى ازمات طالما انا موجود على راس مجلس الاداره.

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منح طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى اللاعبين راحه سلبيه مفتوحه من التدرببات عقب اصدار بتعليق النشاط الرياضى لمده اسبوعين على ان يعود الجميع للتدريبات الجماعيه فى نهايه شهر مارس .

ووافق طلعت يوسف فكره السماح للاعبين الاجانب السفر الى بلادهم رغم تعليمات الفيفا لعدم انتشار مرض كورنا موكدا ان النشاط الرياضى والمباريات الدوليه سوء الرسميه او الوديه تم تاجليها لذلك فضل السماح لهم نظرا لطول الفتره .

وكان محمد مصيلحى رئيس النادى قد اصدر عده بيانات من شانها الحفاط على صحه الاعضاء ومنها اغلاق المبانى الاجتماعى فى فرع النادى بالشاطبى وكذلك فرع سموحه واغلاق الجيم واغلاق كما الغرف المغلقه منعا لانتشار الامراض والحفاظ على سلامه الاعضاء