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الاتحاد السكندري يصرف مستحقات مارس رغم تجميد النشاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من توقف النشاط الرياضى على مستوى الجمهورية وتعرض مسابقة الدورى العام إلى التجميد، إلا أن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى قام بصرف مستحقات شهر مارس للاعبين الأمر للذى أدى إلى ارتفاع الروح المعنوية للاعبين وقام عدد كبير منهم بإجراء اتصالات هاتفية شخصية لرئيس النادى لتقديم الشكر له نظرًا للظروف الصعبة التى يمر بها جميع اللاعبين على مستوى الجمهورية.

وأكد مصيلحى أن مستحقات اللاعبين فى رعاية مجلس الإدارة وملتزمون مع الجميع حتى تنتهى الأزمة.

كان طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى منح اللاعبين راحة سلبية مفتوحة  من التدرببات عقب تعليق النشاط الرياضى لمدة أسبوعين على أن يعود الجميع للتدريبات الجماعية فى نهاية شهر مارس

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ووافق طلعت يوسف على السماح للاعبين الأجانب بالسفر إلى بلادهم رغم تعليمات فيفا لعدم انتشار مرض موكدًا أن النشاط الرياضى والمباريات الدولية سواء الرسمية أو الودية تم تأجليها لذلك فضل السماح لهم نظرًا لطول الفترة.

 

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