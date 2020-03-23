محمد حليم يحذر لاعبى الحرس من زيادة الوزن خلال التوقف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود لاعبى الفريق من زيادة الوزن خلال الفترة الحالية لحين العودة الى التدريبات الجماعية مرة أخرى، حيث تمر الكرة في العالم بفترة توقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وطالب محمد حليم اللاعبين بالمحافظة على لياقتهم البدانية بعمل بعض التدريبات خلال التواجد في المنزل للاستعداد للعودة إلى التدريبات والمباريات في أقرب وقت لبطولة الدورى المصرى.
واتفقت أندية الدورى الممتاز على استمرار تعليق التدريبات تنفيذا لقرار تجميد النشاط الرياضى تجنبًا لانتشار فيروس كورونا وعند عودتها أن تكون فى موعد واحد يتم تحديده وفقًا للمستجدات، حيث شددت الأندية فى الجروب الذى تم إنشاؤه عبر تطبيق "واتس آب" أن جميع الفرق ستستمر فى الراحة السلبية ومدها مع عدم عودتها إلا بصدور توجيهات جديدة، وأن تكون العودة فى موعد واحد.
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