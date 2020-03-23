شكرا لقرائتكم خبر عن معتز البطاوي: كورونا لن يحبط حلم صعود فريق سيراميكا للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أنه وجه تعليمات صارمة إلى لاعبي الفريق الأول بضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن الالتزام في المنزل هو بداية الخطوات للحفاظ على أرواح المواطنين وإيقاف خطورة فيروس كورونا.

وشدد البطاوي على إلى أن الدولة تواجه الفيروس بكل حزم وقوة، ولا بد أن يكون هناك تعاون من كل أطياف الشعب لعبور تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدرة الحكومة المصرية على التعامل مع هذه الأوقات الاستثنائية.

وعن فريقه قال: "نادي سيراميكا كليوباترا كيان مصري وطني، كل ما يهمه هو مصلحة مصر في المقام الأول، النادي أنشيء لخدمة الأهداف القومية وهذا وقت رفع الوطنية فوق أي اعتبار، لذلك نحن ملتزمون كإدارة وأجهزة فنية ولاعبين، بتعليمات وزارة الصحة والحكومة المصرية حتى عبور هذه المرحلة".

وأردف: "لاعبونا في إجازة بسبب منع التجمعات، ولكنهم يؤدون تدريبات داخل منازلهم للحفاظ على لياقتهم البدنية، منحنا الجميع تعليمات بالبقاء في المنزل، ووضعنا برنامج بدني يسهل تطبيقه داخل المنازل، لاعبونا بصحة جيدة وهذا ما يهمنا في المقام الأول".

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وأكمل المشرف العام على فريق الكرة بسيراميكا في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي: "قمنا بتوزيع أجهزة القياسات GPS على اللاعبين من أجل تقييم المجهود البدني، لويز مدرب الاحمال البرازيلي يتابع كل التفاصيل بنفسه، نحاول التعامل مع الظروف الطارئة، ونطبق أفضل الطرق العلمية والمتاحة في الظروف الراهنة".

وتابع: "مستعدون لاستئناف مسابقة دوري الدرجة الثانية، نحن الفريق الأفضل والأقرب، لحصد تذكرة التأهل الدوري الممتاز، سيراميكا كليوباترا متصدر المسابقة، ولاعبونا في حالة تركيز، ومستعدون لاستكمال المسابقة في أي وقت وتحقيق حلمهم وهدفهم المنشود بالصعود لدوري الأضواء والشهرة، كورونا لن يحبط معنوياتنا أو خططنا للتأهل".