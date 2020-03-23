الامارات | كورونا يضرب ريال مدريد من جديد.. الرئيس السابق في خطر

شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب ريال مدريد من جديد.. الرئيس السابق في خطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن قصة نادي ريال مدريد وفيروس كورونا لم تنتهي فبعد الإعلان عن وفاة الرئيس السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لورنزو سانز، أول من أمس، عن 76 عاماً بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن الرئيس السابق أيضاً نادي ريال مدريد فيرناندو مارتن ألفاريز تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 ”.

وكان ألفاريز قد تولى رئاسة ريال مدريد بشكل مؤقت لمدة شهرين في الفترة بين فبراير و أبريل 2006 بعد استقالة فلورنتينو بيريز الرئيس الحالي من منصبه في نفس العام، ويبلغ من العمر 72 عاماً وتقلد منصب رئيس الريال و لم يخسر معه الفريق أي مباراة في الدوري ودع ريال مدريد في وجوده دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال الإنجليزي في غضون شهرين فقط كان فيهما في منصب الرئيس.

وفي 26 إبريل قرر مجلس إدارة ريال مدريد عقد انتخابات رئاسية ضد رغبة مارتن ما جعله يترك منصبه وتولى لويس جوميز مونتيخانو المهمة بدلاً منه بشكل مؤقت قبل أن يذهب المنصب للرئيس السابق رامون كالديرون.