الامارات | بالفيديو.. كانافارو يصف لكاسياس معاناة الصين وإيطاليا مع “كورونا”

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. كانافارو يصف لكاسياس معاناة الصين وإيطاليا مع “كورونا” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت صحيفة “آس” الإسبانية محادثة فيديو بين قائد منتخب إسبانيا السابق كانافارو، وقائد منتخب إسبانيا وحارس ريال مدريد السابق إيكر كاسياس، حيث حاول فيها النجم الإيطالي وحامل لقب كأس العالم عام 2006 في شرح ما عاشه بدولتي الصين والذي يقوم فيها بالتدريب مع بداية انتشار المرض هناك ثم الإنتقال إلى إيطاليا حيث تتواجد عائلته، وأشار إلى أن الصين في بداية انتشار المرض قامت بالعديد من الإجراءات الوقائية وكانت تقوم بقياس جرجة الحرارة في كل مكان على عكس إيطاليا التي استهانت بالوضع حتى وصل الوضع إلى ما هو عليه الأن. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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