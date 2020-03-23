شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. تأجيل نهائى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الإثنين، تأجيل المباراة النهائية لكلاً من بطولتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال يويفا في بيانه: «نتيجة لفيروس كورونا (كوفيد-19)، قرر الاتحاد الأوروبي رسمياً تأجيل جميع المباريات النهائية للبطولات الأوروبية المقرر إقامتها في مايو المقبل».

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وأضاف: «القرار يشمل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات والرجال، بالإضافة إلى بطولة الدوري الأوروبي».

واختتم: «لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن في التواريخ الجديدة، وسيتم إجراء المزيد من الإعلانات في الوقت المناسب».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق، تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» لمدة 12 شهراً لتقام في 2021 بسبب وباء كورونا.