شكرا لقرائتكم بسبب البقاء في البيت .. مدرب حرس الحدود يحذر لاعبية من زيادة الوزن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود لاعبى الفريق من زيادة الوزن خلال الفترة الحالية لحين العودة الى التدريبات الجماعية مرة أخرى ، حيث تمر الكرة في العالم بفترة توقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب محمد حليم اللاعبين بالمحافظة على لياقتهم البدانية بعمل بعض التدريبات خلال التواجد في المنزل للاستعداد للعودة الى التدريبات و المباريات في أقرب وقت لبطولة الدورى المصرى .

واتفقت أندية الدورى الممتاز على استمرار تعليق التدريبات تنفيذا لقرار تجميد النشاط الرياضى تجنبًا لانتشار فيروس كورونا وعند عودتها أن تكون فى موعد واحد يتم تحديده وفقًا للمستجدات، حيث شددت الأندية فى الجروب الذى تم إنشاؤه عبر تطبيق "واتس آب" أن جميع الفرق ستستمر فى الراحة السلبية ومدها مع عدم عودتها إلا بصدور توجيهات جديدة، وأن تكون العودة فى موعد واحد.

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واستحدث مديرى الكرة بالأندية المصرية جروب للتواصل بينهما على تطبيق "واتس آب"، بعد أزمة كورونا التى تسببت فى تعليق النشاط الكروى بمصر لمدة أسبوعين.

وأنشأ مديرو الكرة فى 18 نادى بمسابقة الدورى المصرى جروب للتواصل بينهم على واتس آب لمناقشة الموعد المقترح لاستئناف التدريبات بشكل يضمن التساوى بين كل الأندية فى مرحلة الاستعداد لعودة المسابقة المحلية.

ويضم جروب مديرى الكرة على واتس آب كلا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادى الزمالك وايمن حافظ وأحمد زاهر من القلعة البيضاء أيضًا، وصبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى وأحمد صالح المدير الإدارى للدراويش، وخالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، وعبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدي، والعميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع وحمادة صدقى المدير الفنى لسموحة ومجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان وعبد الناصر محمد مدير الكرة لإنبى وخالد جلال المدير الفنى لاف سى مصر ووليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة ونادر شوقى مدير شركة الجونة وحازم خيرت المشرف على الكرة فى وادى دجلة ومحمد عادل مدير الكرة بالمقاولون العرب ومحمد ابراهيم مدرب الاتحاد السكندرى وهانى سعيد المدير الرياضى لبيراميدز واللواء مشهور مدير الكرة بحرس الحدود.

وحرصت كل الأندية على وجود ممثليها سواء مدير الكرة أو المدير الفنى أو أحد الإداريين لتنفيذ كل القرارات التى يتفق عليها الجميع.