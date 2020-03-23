شكرا لقرائتكم 5 خاسرين في المنتخب الوطني من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد الغاء معسكر المنتخب الوطني الذى كام مقرر انطلاقه اليوم الاثنين وحتى نهاية الشهر الجاري، تعددت خسائر الفراعنة والجهاز الفني واللاعبون جراء هذا الإلغاء الإجباري بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل وتأثيره على النشاط الرياضي في العالم ككل.

لكن من بين الخاسرين هناك عناصر، تعتبر خساراتهم لا تحتمل، خاصة أن هذا المعسكر كان من المقرر أن يكون نقطة انطلاقهم نحو التمثيل الدولي ومشوار ربما كان سيحالفه التوفيق بقميص المنتخب الوطني، وهو الشرف الذي يطمح له أي لاعب كرة قدم.

الحديث هنا بكل تأكيد عن الوجوه الجديدة في المنتخب الوطني، والتي كان منتظر ضمها في المعسكر حسب التقارير القريبة من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري ومعاونيه.

وعلى رأس هؤلاء، حارسي المرمى محمد أبو جبل في الزمالك، ومحمود جاد حارس مرمى انبي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للمعسكر.

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وتشمل الأسماء أيضا ثلاثي بيراميدز محمد فاروق لاعب خط الوسط الذي قدم مستويات كبيرة خاصة في فترة غياب عبد الله السعيد للإصابة ومحمد حمدي الظهير الأيسر الأفضل في الدوري المصري هذا الموسم، وإسلام عيسى جناح الفريق والى بدأت فترة تألقه حينما كان لاعبا في صفوف المصري البورسعيدي وقدم مستويات كبيرة مع فريقه محليا وقاريا.

المنتخب الوطني كان مقررا ان يلتقي منتخب توجو يومي 26 و29 مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

دخل معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في نفق مظلم، خصوصا بعدما تم تأجيله لأجل غير مسمى عقب إعلان الاتحاد الأفريقي تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات الأمم الأفريقية المقبلة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، تأجيل مباريات منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون في العام المقبل، بسبب فيروس كورونا، وبذلك ستتأجل مباراتى منتخب مصر مع توجو.