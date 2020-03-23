شكرا لقرائتكم بن شرقي: لحقت أنا وأوناجم بآخر طائرة تتوجه للمغرب قبل اغلاق المجال الجوي بمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجري المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك مقابلة صحفية مع جريدة المنتخب المغربية اثناء تواجده في الدار البيضاء لقضاء فترة الراحة التي حصل عليها جميع اللاعبين نتيجة توقف نشاط الكرة في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا .

بن شرقي تحدث عن مشواره مع الزمالك وحصوله علي لقبي السوبر الافريقي والمحلي مع الزمالك ، وكذلك عن فيروس كورونا والعديد من الأمور الهامة.

في البداية أكد بن شرقي أن إدارة الزمالك تساهلت كثيرا ووافقت علي سفره مع مواطنه محمد اوناجم لاعب الزمالك أيضا فور تعليق نشاط الكرة ، وهو ما سمح لهما باللحاق بأخر طائرة من القاهرة للمغرب، واصفا ما حدث بانهما " محظوظين".

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وعن توقف نشاط الكرة قال بن شرقي : "كنت مع الزمالك نستعد لمباراة المصري والتي كان مقررا لها ١٥ مارس ، ليصدر القرار بتعليق كافة المنافسات وتوقف التدريبات، مضيفا "حصلنا على الموافقة وعلى الفور اقتطعت تذكرة السفر لي ولأفراد عائلتي، وكان من حظنا أن جئنا للمغرب في آخر طائرة ربطت بين القاهرة والدار البيضاء، أي لو تأخرنا ساعات لكتب علينا البقاء في القهارة بعيدا عن الأهل في ظروف عصيبة مثل تلك".

كما تحدث بن شرقي عن التعليمات التي منحها له الجهاز الفني والإداري للزمالك قبل السفر قائلا : بالتأكيد الموافقة اقترنت بتعليمات طبية وصحية وحتى غذائية صادرة من الجهاز الطبي للفريق، أوصانا التقيد بهذه التدابير الصحية والدخول بشكل طوعي في عزل صحي".

وتطرق نجم الزمالك للحديث عن بطولتي السوبر الافريق والمحلي مع الزمالك قائلا : حقق الزمالك ما لم يكن يخطر ببال أحد، من حسن حظي أن هذه الانتفاضة الجميلة لفريق الفن والهندسة اقترنت مع وصولي له".

وأضاف "قبلها الزمالك عاش حالة من الانتكاسة، أتصور أن وصولي للزمالك مع محمد أوناجم ولاعبين آخرين واستعادة المصابين، هيأ الفرصة ليخرج الفريق من دائرة الضياع ويحصد كل هذه الألقاب التي تحدثنا عنها".