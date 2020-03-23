- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم جوفينكو: أريد إنهاء مسيرتي في إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر الإيطالي سيبستيان جوفينكو، لاعب نادي الهلال، أنه يرغب في إنهاء مسيرته بإيطاليا، وكشف أنه ما زال يرغب في العودة إلى منتخب بلاده، معتبرا أن الأرجنتيني كارلوس تيفيز أفضل اللاعبين الذين زاملهم.
وقال المهاجم الإيطالي في تصريحات عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" نقلتها صحيفة " blastingnews" يوم الثلاثاء: تيفيز يعجبني أكثر من أي لاعب آخر، لأنه كان هناك تشابه في الشخصية بيننا، وكانت هناك صداقة بيننا خارج الملعب أيضا.
وأضاف: التشيلي فيدال هو أقوى اللاعبين الذين لعبت معهم، لكن الأفضل يعد تيفيز ثم بيرلو وبوغبا.
وحول إمكانية عودته إلى منتخب إيطاليا، ذكر: لا تزال لدي الرغبة من أجل اللعب مجددا في المنتخب، والقرار بيد المدرب، ولكن الطريقة الوحيدة إلى ذلك العودة إلى الدوري الإيطالي، ولدي الرغبة في ذلك، لكنني سعيد حاليا مع الهلال.
وانضم جوفينكو إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية العام الماضي، وتمكن من تحقيق لقب دوري أبطال آسيا مع الفريق والمشاركة في كأس العالم للأندية.
كانت هذه تفاصيل خبر جوفينكو: أريد إنهاء مسيرتي في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.