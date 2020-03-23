تمديد تعليق النشاط الرياضي في الكويت حتى سبتمبر

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قررت "اللجنة الثلاثية" المشكّلة من الهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة واللجنة الأولمبية الكويتية، الإثنين تمديد تعليق النشاط الرياضي كاملا حتى أيلول/سبتمبر المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعقدت اللجنة اجتماعا اليوم حضره مديرها العام الدكتور حمود فليطح ونائب رئيس مجلس إدارتها أسد تقي، ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح، الى عدد من المسؤولين الآخرين.

وأكد فليطح أن اللجنة بحثت مجمل الملفات ومنها الوضع الصحي بناءً على تقارير وزارة الصحة، وانها تلتزم بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة.

وقال "وضعنا أمامنا الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عندما أكد في خطابه (الأحد) على ضرورة احتواء الوباء وإنقاذ الأرواح كأولوية قصوى تتعدى كل الاهتمامات ولا تلغيها، وبعون الله سيكون النصر للكويت على هذا الوباء".

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وأوضحت اللجنة في بيان ان التعليق سيمتد حتى الأول من أيلول/سبتمبر.

وكانت اللجنة الأولمبية الكويتية قد دعت في التاسع من آذار/مارس الحالي، الاتحادات والأندية الرياضية كافة إلى تعليق نشاطاتها حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي "كوفيد-19".

وجمّد النشاط الرياضي في الكويت بدءا من أواخر شباط/فبراير الماضي، ضمن إجراءات الحد من انتشار الفيروس

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