بالفيديو.. ميدو يشارك ميسي في حملة فيفا للتوعية من انتشار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعاون الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس "كوفيد-19" المعروف إعلاميا بفيروس كورونا من خلال إطلاق حملة توعية جديدة بقيادة لاعبي كرة القدم المشهورين عالميًا، الذين يطالبون الجميع في كل أنحاء العالم باتباع خمس خطوات رئيسية للحد من انتشار المرض.

وطلب نجوم الكرة خلال رسالتهم للجماهير القيام بخمس خطوات رئيسية يجب اتباعها لحماية صحتهم بما يتماشى مع إرشادات منظمة الصحة العالمية، والتي تركز على: غسل اليدين، آداب السلوك أثناء السعال، عدم لمس الوجه، الحفاظ على المسافة مع الآخرين، والبقاء في المنزل إذا شعرت بتوعك.

وشارك في حملة التوعية التي تم نشرها بـ13 لغة 28 لاعبًا، أبرزهم النجم المصري أحمد حسام ميدو مهاجم الزمالك السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزي، الكاميروني صامويل إيتو، والإسبانيان إيكر كاسياس وتشافي هيرنانديز.