العالم قبل كورونا.. الخطيب يُغني "زوروني كل سنة مرة" بسبب ورطة إكرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

توقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم، ليصبح لا جديد في الأحداث الرياضية، لكن الماضي مكتظ بالأحداث والمنافسات والبطولات، والحوارات والأحاديث للنجوم الذين باتوا أساطير الآن، ولذلك هي رحلة في أعماق الماضي لاستكاف "العالم قبل كورونا".

حل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي ضيفاً على برنامج " اتنين في واحد" الذي قدمته الإعلامية سناء منصور عبر شاشة التلفزيون المصري ذات البريق الأخاذ آنذاك.

وشهد البرنامج تحدياً بين ضيفيه، محمود الخطيب نجم النادي الأهلي آنذاك، والفنانة الراحلة مديحة كامل، ليُطلب من اللاعب الغناء أو التمثيل، ومن الفنانة التعليق على كرة القدم.

وكان مقطع تعليق الفنانة مديحة كامل على مباراة كرة قدم في وجود محمود الخطيب قد انتشر في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لم يلتفت الكثيرين إلى مقطع غناء محمود الخطيب.

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رفض محمود الخطيب التحدي وأخبر المذيعة سناء منصور أنه لا يجيد التمثيل أو الغناء، لكنها باغتته لتخبره بحصولها على معلومات من زميله الحارس إكرامي الشحات الذي أكد أنه يجيد التمثيل وتقليد الفنانين والغناء.

الخطيب وجه اللوم بطريقة ساخرة لزميله إكرامي قبل أن يضطر للغناء بعد إلحاح من المذيعة والفنان في البرنامج ليُغني رائعة الفنان الراحل سيد درويش "زوروني كل سنة مرة".

وشهد البرنامج اختباراً في المعلومات الفنية والعامة لمحمود الخطيب، وعلى العكس تم اختبار الفنانة مديحة كامل في الرياضة وكرة القدم.