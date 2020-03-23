إصابة رئيس ريال مدريد السابق بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن فيرناندو مارتين ألفاريز، رئيس ريال مدريد الأسابق، أُصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فيرناندو ألفاريز حالته الصحية خطيرة بعد إصابته بفيروس كورونا ودخل إلى العناية المشددة.

وكان ألفاريز صاحب الـ72 عاماً رئيسًا مؤقتًا لريال مدريد في الفترة ما بين فبراير عام 2006 وأبريل من نفس العام.

يذكر أن لورنزو سانز رئيس ريال مدريد السابق توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا قبل بضعة أيام قليلة.