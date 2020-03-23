منظمة الصحة العالمية: مستقبل الأولمبياد تحت المراقبة المستمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد مايك ريان خبير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أن منظمته لن تتقدم بأي استشارات بشان موعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأشار ريان في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده المنظمة بشكل دوري، اليوم الإثنين، إلى أن المنظمة تكتفي بمراقبة مستقبل الأولمبياد فقط، مؤكدًا على ثقته في قرار الحكومة اليابانية.

وقال خبير الطواريء في الصحة العالمية: "مستقبل الأولمبياد تحت المراقبة المستمرة، اليابان عبرت عن شكوك حول إمكانية إقامة المنافسات في موعدها".

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وأكمل: "ننتظر قرار الحكومية اليابانية بشأن موعد الأولمبياد، هي المسؤولة عن الأمر مع اللجنة الأولمبية الدولية".

واختتم: "لن نعطي أي استشارات، وكلنا ثقة أن الحكومة اليابانية لن تقدم على أي قرار قد يتسبب في أي ضرر على الرياضيين".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت أمس، الأحد، أنها ستتخذ قرارها النهائي بشأن إقامة الأولمبياد في موعدها أو تاجيلها في غصون الأسابيع الأربعة المقبلة.