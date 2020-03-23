لاعب برشلونة الأسبق يقترح على رونالدو وميسي اللعب في الدوري البيلاروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

اقترح ألكسندر هليب لاعب نادي برشلونة الأسبق، على النجمين كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي وليونيل ميسي لاعب البارسا، اللعب في الدوري البيلاروسي بسبب استمرار نشاط كرة القدم هناك على الرغم من تفشي فيروس كورونا.

فيروس كورونا أنهى تماماً وجود كرة القدم في أغلب بلدان العالم، وتوقفت الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

وقال هليب في تصريحات لصحيفة "صن" البريطانية: "لقد ساهم الفيروس في إيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا و الدوري الأوروبي وهذا أمر جيد ، لأنه يجب عليك محاولة إيقافه، لقد قام الاتحاد الأوروبي بالشيء الصحيح".

وأضاف: "ولكن لدينا في بيلاروسيا، الأمر لا يعني أحدًا، إنه أمر لا يصدق".

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وتابع لاعب برشلونة الأسبق: "لكن في بلادنا، يعتقد الناس في الإدارة الرئاسية للبلاد أن الأمر ليس خطيراً كما تقول الأخبار".

وأكمل هليب: "كل العالم يشاهد الآن الدوري البيلاروسي، الجميع يجب أن يذهبوا إلى تلفازهم ويشاهدونا".

وواصل: "ربما يجب أن يأتي ميسي وكريستيانو إلى الدوري البيلاروسي للاستمرار في لعب كرة القدم".

واختتم هليب تصريحاته قائلاً: "إنه المكان الوحيد في أوروبا الذي يمكنك فيه لعب كرة القدم، على الأقل سيكون شعب بيلاروسيا سعيدًا".