إنفانتينو: الصحة أولًا قبل كرة القدم.. وسنهزم كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن الحملة التي قامت بها المؤسسة التي يترأسها لجمع تبرعات لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) جاءت بمساعدة عدد كبير من اللاعبين والأندية في جميع أنحاء العالم.

وأشار رئيس فيفا في حديثه خلال المؤتمر الذي عقدته منظمة الصحة العالمية اليوم، الاثنين، إلى أن الاتحاد الدولي سيسهم خلال الفترة المقبلة بنشر مقاطع مصورة ورسومات توضيحية للتوعية ضد كورونا.

وقال إنفانتينو: "أود أن أتقدم بخالص التعازي للأسر التي فقدت ضحايا بسبب فيروس كورونا، وأشكر كل من يعملون في المهن الطبية لإنقاذ حياة الآخرين ومكافحة المرض".

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وأكمل: "أشكر كل لاعبي كرة القدم الذين شاركوا في حملة التبرعات، فهي تشمل أعظم لاعبي واتحادات الكرة في العالم سواء محليًا أو قاريًا".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت بشكل رسمي، جمع مبلغ 70 مليون دولار خلال 10 أيام فقط، بمساعدة فيفا لمكافحة انتشار كورونا.

وأضاف إنفانتينو: "سيتم نشر مقاطع ورسومات توضيحية من أجل المساعدة في التوعية للقضاء على فيروس كورونا، لقد أظهر هذا الفيروس ضعفنا، ولذلك علينا إيجاد حلول كونية وعلى العالم أن يجتمع ككيان واحد، نحن جميعنا بشر".

واختتم: "الصحة تأتي في المرتبة الأولى وبعدها أي شيء آخر، علينا اتباع ما تقوله منظمة الصحة العالمية والحكومات، وكرة القدم جاهزة للعب دور في ذلك، وسوف نفوز على كورونا".