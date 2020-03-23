منظمة الصحة العالمية تكشف عن حجم المساعدات لمكافحة كورونا بمساعدة فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد الإثيوبي تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنه نجح في جمع تبرعات بقيمة 70 مليون دولار أمريكي بمساعدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وأشار جيبريسوس في حديثه خلال المؤتمر اليومي للمنظمة، مساء الإثنين، إلى أن مؤسسة فيفا نفسها قامت بالمشاركة بمبلغ 10 ملايين دولار ضمن التبرعات.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية: "كرة القدم بإمكانها الوصول إلى ملايين البشر، خاصة صغار السن، أشكر الفيفا على مشاركته الكريمة بـ10 ملايين دولار لمكافحة فيروس كورونا".
واختتم: "جمعنا 70 مليون دولار خلال 10 أيام فقط بالتعاون مع الفيفا لمواجهة فيروس كورونا، وهو أمر يجب أن أثمنه وأتقدم بالشكر لجميع المؤسسات والأفراد الذين ساهموا في ذلك".
الجدير بالذكر أن النشاط الكروي في معظم دول العالم قد توقف خلال الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)
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