لاعب ليفربول الأسبق يتحدث عن رحيل صلاح.. والأفضل في الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:
يرى محمد سيسوكو لاعب نادي ليفربول الأسبق، أن النجم السنغالي ساديو ماني لاعب الريدز أقرب من زميله المصري محمد صلاح، للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.
وقال سيسوكو في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لا أعرف إذا كان صلاح سيبقى في ليفربول أم لا".
وأوضح: "إذا رحل صلاح عن ليفربول، فإن رحيله سيكون جيداً للنادي، ليفربول من الأندية الذكية التي ستعرف تعويض صلاح في حالة رحيله".
وأضاف سيسوكو: "هناك العديد من اللاعبين الشباب الأقوياء الذين سيكونون على استعداد للعب مع الريدز وتقديم أفضل ما لديهم".
وعن إذا كان صلاح مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد قال سيسوكو: "لا، أعتقد أن ساديو ماني الأقرب للإنضمام لريال مدريد".
واختتم لاعب ليفربول الأسبق تصريحاته: "ماني من شخصيات اللاعبين الذين يفضلهم زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، وهو يقدره كثيراً".
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