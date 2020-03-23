تقارير: النني ضمن الراحلين عن آرسنال بأمر أرتيتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن مايكل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، قرر رحيل 5 لاعبين في صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل البريطانية"، فإن المدير الفني للنادي اللندي استقر على رحيل 5 لاعبين من صفوف الفريق خلال الصيف المقبل في ظل رغبته في تجديد دماء الفريق.

وقالت الصحيفة أن أرتيتا استقر على رحيل كلاً من المدافع الألماني شكوردان موستافي، والظهير الأيسر سعيد كولاسيناك، والمدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس، بالإضافة للنجمين المعارين هنريك مختاريان والمصري محمد النني.

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وكان أرسنال أعار كلاً من مختاريان إلى نادي روما الإيطالي، والنني إلى بشكتاش التركي لمدة عام خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها بأن أرتيتا يمتلك البدائل المناسبة لهؤلاء اللاعبين في صفوف الفريق، بالإضافة لنيته في التعاقد مع لاعبين آخرين خلال الصيف المقبل.

يذكر أن النني انتقل إلى صفوف أرسنال في عام 2016 قادماً من صفوف بازل السويسري، وشارك مع الجانرز في إجمالي 89 مباراة، سجل خلالهما هدفين وصنع 8 آخرين.