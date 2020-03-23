فجر الدولي الألماني مارك تيرشتيجن حارس مرمي فريق بريق برشلونة الإسباني أزمة جديدة داخل جدران النادي الكتالوني. وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الاثنين، أن تيرشتيجن رفض العرض المقدم من برشلونة لتمديد تعاقده بسبب الخلاف علي راتبه السنوي. السنوي. وعرضت ادارة برشلونة علي الحارس الألماني الحصول علي 6,5 مليون يورو سنوياً وهو مارفضه تيرشتيجن، لتقرر ادارة البلوغرانا تجميد المفاوضات في الوقت الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تيرشتيجن يفجر أزمة جديدة في برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.