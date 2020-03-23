اتحاد الرياضة للجميع يطلق حملة لمواجهة فيروس كورونا

أطلق الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع بقيادة الدكتور عماد البناني رئيس الاتحاد و الدكتور يحيي حسن نائب رئيس مجلس الادارة و اعضاء مجلس الادارة الدكتور السيد السيد عيسي و الدكتورة حنان يوسف و الدكتور ابراهيم خليل و الاستاذ احمد عبد الحميد و الاستاذ محمود عبد العزيز حملة بعنوان «الرياضة للجميع - اسلوب حياة» لحث المواطنين على الحفاظ على اللياقة البدنية وتنشيط الدورة الدموية مما يساعد في تقوية الجهاز المناعي للإنسان، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوعية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب رئيس الإتحاد المواطنين بالبقاء في منازلهم، لتقليل معدلات إنتشار الفيروس وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى والبعد عن التجمعات قدر الإمكان.

وفي إطار جهود الإتحاد لرفع الوعي لدى المواطنين والبعد عن الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم نشرها على مواطقع التواصل الإجتماعي أعلن البناني أن الاتحاد قام بوضع نماذج للتمارين

ونشر الاتحاد فيديوهات تشرح طرق ممارسة التمارين الرياضية من المنزل دون الحاجة إلى الخروج في التجمعات الكبيرة، وذلك في إطار توجيهات الدولة بإيقاف النشاط الرياضى لمدة ١٥يوم.

وأطلق الإتحاد بعض النصائح التي يجب الإلتزام بها عند عمل التمارين الرياضية على الموقع الخاص بالإتحاد www.gesfa.org كما تم نشرها على الصفحة الخاصة بالإتحاد على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» بأسم «الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع».

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد تسبب في تأجيل النشاط الرياضى حول العالم بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم تصنيفه كوباء وطالبت كافة الدولة بإتخاذ ما يلزم لحماية المواطنين.

المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.وطالب رئيس الإتحاد المواطنين بالبقاء في منازلهم، لتقليل معدلات إنتشار الفيروس وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى والبعد عن التجمعات قدر الإمكان.وفي إطار جهود الإتحاد لرفع الوعي لدى المواطنين والبعد عن الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم نشرها على مواطقع التواصل الإجتماعي أعلن البناني أن الاتحاد قام بوضع نماذج للتمارين الرياضية على صفحة الاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فضلا عن وضع ارشادات تساعد في رفع كفاءة جهاز المناعة للمواطنين وذلك للحفاظ على الصحه العامة والوقاية.ونشر الاتحاد فيديوهات تشرح طرق ممارسة التمارين الرياضية من المنزل دون الحاجة إلى الخروج في التجمعات الكبيرة، وذلك في إطار توجيهات الدولة بإيقاف النشاط الرياضى لمدة ١٥يوم.وأطلق الإتحاد بعض النصائح التي يجب الإلتزام بها عند عمل التمارين الرياضية على الموقع الخاص بالإتحاد www.gesfa.org كما تم نشرها على الصفحة الخاصة بالإتحاد على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» بأسم «الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع».جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد تسبب في تأجيل النشاط الرياضى حول العالم بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم تصنيفه كوباء وطالبت كافة الدولة بإتخاذ ما يلزم لحماية المواطنين.

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