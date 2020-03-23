جوزيه مورينيو يخطط لضم مدافع ريال مدريد الي توتنهام

يسعي البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الانجليزي، لتدعيم خط دفاعه بلاعب جديد خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وقالت شبكة "سكاي سبورتس" أن مورينيو إستقر علي ميليتاو مدافع فريق ميليتاو مدافع فريق ريال مدريد الإسباني لتدعيم دفاع فريق في الموسم المقبل. وأكدت تقارير انجليزية أن ادارة ريال مدريد تدرس بالفعل رحيل ميليتاو عن الميرينجي لعدم ظهوره بالمستوي المتوقع منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي مقابل 50 مليون يورو. بالفعل رحيل ميليتاو عن الميرينجي لعدم ظهوره بالمستوي المتوقع منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي مقابل 50 مليون يورو. ومن المتوقع ان تصل قيمة انتقال نيليتاو من الفريق الملكي الي السبير لحوالي 40 مليون يورو.

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