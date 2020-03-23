مارتينيلي : أسعى أن أكون أسطورة آرسنال

أكد جابرييل مارتينيلي لاعب آرسنال الإنجليزي، إنه يسعى لحصد العديد من الألقاب مع الجانرز، وأن أبرز أهدافه هو التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال مارتينلي في تصريحات صحفية أنه يريد

أن يكون أسطورة لفريق آرسنال ويحصد معه العديد من الألقاب، لإدخال السعادة على جماهير الجانرز.

وأردف "إن النادي يستحق الأفضل، وأريد أن أصبح

أسطورة الجانرز بسبب كل شيء فعلوه من أجلي، كما إننا نملك مدرب رائع وهو أرتيتا فهو يهتم بطفعي إلى الأمام وتحسين أدائي في الملعب".

يذكر أن مارتينلي انتقل إلى صفوف آرسنال في الصيف الماضي مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني.