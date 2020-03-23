أكد جابرييل مارتينيلي لاعب آرسنال الإنجليزي، إنه يسعى لحصد العديد من الألقاب مع الجانرز، وأن أبرز أهدافه هو التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال مارتينلي في تصريحات صحفية أنه يريدأن يكون أسطورة لفريق آرسنال ويحصد معه العديد من الألقاب، لإدخال السعادة على جماهير الجانرز.
وأردف "إن النادي يستحق الأفضل، وأريد أن أصبحأسطورة الجانرز بسبب كل شيء فعلوه من أجلي، كما إننا نملك مدرب رائع وهو أرتيتا فهو يهتم بطفعي إلى الأمام وتحسين أدائي في الملعب".
يذكر أن مارتينلي انتقل إلى صفوف آرسنال في الصيف الماضي مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني.
كانت هذه تفاصيل خبر مارتينيلي : أسعى أن أكون أسطورة آرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.