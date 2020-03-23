ليفربول يستعين بطبيب نفسي لمساعدة لاعبيه حال عدم التتويج بلقب الدوري

إستعان نادي ليفربول الإنجليزي بطبيب نفسي شهير، لمساعدة لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، في حال إلغاء الدوري هذا الموسم وعدم الحصول علي اللقب.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية ساء اليوم الإثنين أنه تم الإستعانه من قبل

ليفربول بعالم النفس لي ريتشاردسون، لمساعدته لاعبو الريدز في تخطي ضغوط الإنتظار التي قد تدمر نفسية اللاعبين، وذلك من خلال بعض التمرينات التنفسية ، وتعليمهم كيفية القضاء علي الملل في فترة العزل الصحي في ظل انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن لاعبو ليفربول كانوا علي بعد 6 نقاط من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، إلا أنه تم تأجيل البطولة ككل وتعليق النشاط الرياضي في إنجلترا حتي 30 إبريل المقبل، وهناك بعض التوقعات بعدم إستكمال البطولة .