أعرب البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمي ليفربول الحالي، عن استعداده التام لتقديم أي مقابل للمساعدة في القضاء علي فيروس كورونا، وذلك في المؤتمر الصحفي عقدته منظمة الصحة العالمية في حضور رئيس الفيفا جياني أنفانتينو.
وقال أليسون بيكر في مكالمة فيديو خلال المؤتمر: " أنا سعيد لمشاركتي معكم في هذا الحدث، لمواجهة فيروس كورونا، و أعلم أننا نعيش أوقات صعبة ، فالكل حياته تغيرت فيظل الظروف التي نعيشها الأن ، ولكن من المهم أن نتكاتف سويا لمواجهة هذا الوباء".
وأضاف بيكر: "وأنا علي استعداد تام لتقديم أي شئ للمسانده في تلك الحملة، وأرجو من الجميع اتباع التعليمات الاحترازية والبقاء في المنزل للحفاظ علي حياتهم وحياة الآخرين".
كانت هذه تفاصيل خبر حارس ليفربول: مستعد أن أقدم أي شيء للقضاء على كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.