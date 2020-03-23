حارس ليفربول: مستعد أن أقدم أي شيء للقضاء على كورونا

أعرب البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمي ليفربول الحالي، عن استعداده التام لتقديم أي مقابل للمساعدة في القضاء علي فيروس كورونا، وذلك في المؤتمر الصحفي عقدته منظمة الصحة العالمية في حضور رئيس الفيفا جياني أنفانتينو.

وقال أليسون بيكر في مكالمة فيديو خلال المؤتمر: " أنا سعيد لمشاركتي معكم في هذا الحدث، لمواجهة فيروس كورونا، و أعلم أننا نعيش أوقات صعبة ، فالكل حياته تغيرت في

ظل الظروف التي نعيشها الأن ، ولكن من المهم أن نتكاتف سويا لمواجهة هذا الوباء".

وأضاف بيكر: "وأنا علي استعداد تام لتقديم أي شئ للمسانده في تلك الحملة، وأرجو من الجميع اتباع التعليمات الاحترازية والبقاء في المنزل للحفاظ علي حياتهم وحياة الآخرين".