إنترميلان يرفض عرض برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز

رفض مسئولو نادي إنترميلان الإيطالي أول العروض المقدمة من برشلونة الإسباني لضم المهاجم الأرجنتيني المتألق لاوتارو مارتينيز. وأكدت تقارير صحفية ايطالية، أن بشرلونة تقدم بعرض لضم مارتينيز مقابل 70 مليون يورو بجانب انتقال التشيلي ارتورو فيدال والبرتغالي نيسلون سيميدو إلي صفوف النيراتزوري. لضم مارتينيز مقابل 70 مليون يورو بجانب انتقال التشيلي ارتورو فيدال والبرتغالي نيسلون سيميدو إلي صفوف النيراتزوري. ورفض مسئولو الإنتر عرض النادي الكتالوني، مفضلين انهاء الصفقة بمقابل مالي دون دخول لاعبين، خاصة في ظل رغبة النادي الكتالوني الواضحة في حسم الصفقة. ويمتلك مارتينيز شرطا جزائيا في عقده بقيمة 111 مليون يورو.

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