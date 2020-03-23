باريس سان جيرمان يحدد بدائل توماس توخيل

وضعت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي عدة بدائل في منصب المدير الفني، لتخلف المدرب الحالي للفريق توماس توخيل.

وقالت شبكة 10 سبورت أنه على الرغم من تأهل باريس سان جيرمان لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، إلا أن المدير الرياضي للنادي

غير مقتنع بإستمرار توخيل في مهمته الفنية.

وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان بدأ في التفاوض مع ماسيمليانو أليجري في منصب المدير الفني، كما وضع كذلك الإيطالي سيميوني إنزاجي ضمن قائمة

التفاوض ليتولى إدارة النادي الباريسي.

وأوضحت أن إنزاجي المدير الفني لفريق لاتسيو الإيطالي سيكون قدومه إلى النادي الباريسي صفقة رابحة، خاصة وإنه سيصطحب معه عدد من اللاعبين أبرزهم سيرجي سافيتش الذي أبدت إدارة باريس سان جيرمان رغبة في التعاقد معه.

يذكر أن عقد توماس توخيل مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2021.