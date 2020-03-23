منظمة الصحة العالمية تشكر الفيفا لمجهوداتها في مواجهة كورونا

عقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمر اليوم اللإثنين في العاصمة السويسرية جنيف، وذلك في حضور عدد من مسؤلي المنظمة، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو الذي أكد دعمه الكامل للمنظمة في مواجهة كورونا .

وتقدم مسئولي المنظمة بالشكر للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، في ظل مجهوداتها التي بذلت بعد أتخاذ قرارات حاسمة من أجل التصدي لوباؤ كورونا المستجد، كما تقدمت بمساعدات مادية ومعنوية.

وقال رئيس الفيفا جياني أنفنتيونو خلال

المؤتمر: " لقد جمعنا 10 مليون دولار خلال 10 أيام وتبرعنا بهم لممنظمة الصحة العالمية، لدهمها في مكافحة فيروس كورونا المستجد ".

وأكد انفانتينو أن كل اللاعبين والمدربين لديهم الرغبة في مساعدة المنظمة للتصدي لهذا الوباء في ظل الظروف التي يعيشها العالم بأثره الأن .