مانشستر يونايتد يفاوض الإنتر بِشأن ضم المدافع دييجو جودين

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أفادت تقارير صحفية، أن “مانشيستر يونايتد“، يفاوض فريق إنتر الإيطالي بشأن ضم “دييجو جودين“، في الميركاتو الصيفي المُقبل.
وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، ان “أنطونيو كونتي“، المدير الفني لفريق إنتر، قرر الإستغناء عن جودين هذا الصيف، لإعطاء الفرصة للمدافع الإيطالي الشاب “اليساندرو باستوني”.
وكان “جودين”، قريب للغاية من الإنضمام إلى قلعة “أولد ترافورد“، في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن “كونتي” نجح في إقناع اللاعب بالإنضمام إلى “النيراتزوري”.
وانتقل قائد المنتخب الأورجوياني، إلى “الإنتر” قادمًا من صفوف “أتليتكو مدريد” الإسباني، في صفقة انتقال مجانية، بعد انتهاء عقد اللاعب مع الأتليتي.
ولعب جودين دور البطل تحت قيادة “دييجو سيميوني“، لمدة تسع سنوات، قدم فيها المدافع المخضرم عروضًا رائعة، ونجح في تحقيق لقب الليجا الإسبانية، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، و3 ألقاب للسوبر الأوروبي، ولقبين الدوري الأوروبي.
ووفقًا لتقرير نشر في صحيفة “كوريري ديلو سبورت”، فإن “أولى جونار سولشاير“، المدير الفني للشياطين الحمر مهتم بجلب المدافع المخضرم إلى اليونايتد لإضفاء عنصر الخبرة على الخط الخلفي، بالإضافة إلى مساعدة المدافعين الشباب في التطور.
يذكر ان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، لديه عقد حتى عام 2022 مع الإنتر، وشارك في 25 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.
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