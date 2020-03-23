مباريات اليوم الاثنين 23-3-2020 “المؤجلة بسبب كورونا”

يقدم لكم موقع الخليج 365 مباريات اليوم الاثنين 23-3-2020 “المؤجلة”، بسبب فيروس كورونا.

سواء كان النشاط الرياضي جاري او متوقف، فاليوم الاثنين هو من اكثر أيام الأسبوع التي تحمل الكثير من الملل لعشاق كرة القدم حول العالم، فكان يطلق عليه “الاثنين الكئيب”، لقلة عدد المباريات أو لضعف مستواها حيث يأتي بعد صخب السبت والأحد، ودائمًا ما يكون فرصة للاستراحة أو للتحضير للمنافسات القارية.

وقبل ان نرصد لكم جدول المباريات المؤجلة لهذا اليوم، سنستعرض أبزز ما جرى أمس الأحد، بسبب انتشار فيروس كورونا.

والبداية من البرازيل، حيث أعلنت أندية كرة القدم الكبرى في البرازيل تقديم ملاعبها للهيئات الصحية في البلاد من أجل تحويلها الى مستشفيات وعيادات ميدانية مؤقتة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتعتبر هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، فقد خصص مالك نادي تشيلسي “رومان أبراموفيتش” فندق ملعب “ستامفورد بريدج”، من أجل استقبال أطباء المستشفيات المحيطة، والذين يحاربون حاليًا انتشار فيروس كورونا داخل المملكة المتحدة.

وفي إسبانيا، أقنع رئيس نادي برشلونة “جوزيب ماريا بارتوميو” جميع لاعبي فريقه بالتخلي عن جزء من رواتبهم بعد توقف النشاط الرياضي في كل أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا المُستجد “كوفيد-19”.

ننتقل إلى ألمانيا، حيث أعلن نادي فولفسبورج، عودة التدريبات الجماعية للتحضير للمرحلة القادمة، وذلك بدءًا من يوم غد الاثنين 23 مارس، رغم الإجراءات المُشددة التي تمنع التجمعات لمكافحة انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد “كوفيد-19”.

وفي المنطقة العربية، وبالتحديد مصر، أرسل النادى الأهلى “عملاق أفريقيا” رسالة مؤثرة، لنادي ريال مدريد الإسباني، بعد صدمة وفاه رئيسه السابق “لورينزو سانز”، الذى توفى مساء يوم أمس السبت، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

والتالي جدول جميع مباريات اليوم الاثنين 23-3-2020 المؤجلة:

* الدوري المكسيكي

كويريتارو – تشيفاس جوادالاخارا

خواريز – أطلس غوادالاخارا

* الدوري الأمريكي

لوس أنجلوس جالاكسي – أورلاندو ستي

لوس انجلوس – بورتلاند تمبرز

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* الدوري الألماني الدرجة الثانية – الجولة 27

دارم شتات 98 – سانت باولي

* الدوري الفرنسي الدرجة الثانية – الجولة 30

لانس – نانسي

* الدوري المصري الدرجة الثانية – الجولة 18

* الدوري الموريتاني – الجولة 21

* الدوري السعودي تحت 19 سنة – الجولة 16

* الدوري البولندي الأول – الجولة 24

* الدوري الأوكراني – الجولة 20

* الدوري البلغاري الدرجة الثانية – الجولة 21

* الدوري الروسي الوطني – الجولة 28

بطولات أخرى تأجلت بسبب كورونا اليوم الاثنين 23-3-2020

الدوري البرازيلي Carioca + الدوري التشيلي + الدوري الفنزويلي + الدوري البيروفي + الدوري الإيرلندي+ كأس فلسطين + كأس رابطة الدوري الأرجنتيني + الدوري البنمي + دوري استراليا الوطني.