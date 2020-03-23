رياضة | برشلونة يرصد صفقة مفاجئة من الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرصد صفقة مفاجئة من الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ فريقي أتليتكو مدريد وبرشلونة التنافس من أجل التعاقد مع نجم الدوري الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريقين في الموسم الجديد.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة الكالتشيو ميركاتو، إن برشلونة وأتليتكو مدريد مهتمان بضم أليسيو رومانيولي قائد فريق ميلان بالصيف المقبل.

وكان نادي ميلان قد بدأ محادثات مع رايولا وكيل أعمال اللاعب في الفترة الأخيرة لتجديد عقده مع الروسونيري حتى موسم 2026.

وينتهي عقد رومانيولي مع فريق ميلان في صيف موسم 2022، ويحصل مدافع الفريق على 3,5 مليون يورو سنوياً مع النادي الإيطالي.