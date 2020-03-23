رياضة | بعد عاشور وإكرامي.. فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد عاشور وإكرامي.. فايلر يحسم مصير نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على بقاء أحمد الشيخ لاعب وسط الفريق في الموسم الجديد.

وطلب المدرب السويسري رنيه فايلر من مجلس إدارة النادي الأهلي الإبقاء على أحمد الشيخ ورفض فكرة رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، لحاجة مدرب القلعة الحمراء لخدماته الفنية في الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل تدرس لجنة التخطيط والتعاقدات بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بقاء أحمد الشيخ وتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء وذلك بناءاً على طلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق.