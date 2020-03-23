رياضة | ليس نيمار.. ميسي يفجر مفاجأة ويطالب بارتوميو بهذه الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس نيمار.. ميسي يفجر مفاجأة ويطالب بارتوميو بهذه الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعمت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، طالب إدارة ناديخ بضم صفقة مفاجئة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت مصادر مقربة من النادي الكتالوني، بأن ميسي طالب جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البلوجرانا بالتعاقد مع اللاعب الإيطالي فيديريكو كييزا نجم فيورنتينا خلال ميركاتو الصيف.

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ويُعد كييزا من نجوم منتخب إيطاليا والدوري الإيطالي في الفترة الأخيرة، وبات مطلب لعدة أندية كبري، أبرزها يوفنتوس وإنتر ميلان بالإضافة إلى فرق أخري خارج إيطاليا.

وكانت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، أوضحت بأن فيورنتينا سيعرض على كييزا عقدًا جديدًا بقيمة 3.5 مليون يورو بالإضافة إلى بعض المكافأت، كذلك يسعى الفريق البنفسجي لوضع شرط جزائي في عقد اللاعب، بقيمة 100 مليون يورو، للحفاظ عليه من أمام أطماع الفرق الكبري.

وكانت التقارير أوضحت بأن ميسي وضع شروطًا من أجل التجديد وتعديل تعاقده، حيث ربط بقائه بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وعودته مرة أخرى إلى كامب نو.