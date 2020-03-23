رياضة | زيدان يطرد نجمي ريال مدريد.. وبيريز يوافق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يطرد نجمي ريال مدريد.. وبيريز يوافق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفرنسي زين الدين زيدان زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني التخلص من لاعبين دفعة واحدة في الصيف المقبل.

ووفقاً لصحيفة آس الإسبانية فإن زين الدين زيدان أبلغ بيريز بعدم رغبته في تواجد الثنائي لوكا يوفيتش وماريانو دياز مع الفريق في الموسم المقبل.

واضافت الصحيفة أن زيدان يرغب في بيع ماريانو دياز بشكل رسمي في حين طلب من بيريز خروج يوفيتش على سبيل الإعارة للحصول على مزيد من دقائق اللعب ثم العودة للبرنابيو.

وينوي زيدان إعارة يوفيتش وليس بيعه من أجل أن يتمكن الآخير من الحصول على المزيد من دقائق اللعب، أملاً في العودة لمستواه ويعود للتهديف.