رياضة | ملعب برازيلي يحمي المشردين من كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملعب برازيلي يحمي المشردين من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت مدينة بيليم البرازيلية تحويل ملعب بارا الأولمبي لاستضافة عشرات المشردين في الشوارع تخوفاً من تفشي فيروس كورونا في البلاد

أقامت سلطات ولاية بارا، وعاصمتها بيليم، في ساعات قليلة النزل في منشآت الملعب، مع توفير فرش للنوم وأغذية وأدوية وأدوات نظافة، وطاف مسؤولون، الشوارع بحثاً عن أشخاص بلا مأوى، لتوفير هذه الإقامة المؤقتة لهم.

وخلال أول جولة صباحية جمع القائمون على المبادرة 100 شخص، تم تسجيل أسمائهم وأقاموا بالفعل في الملعب، ومع حلول المساء جمعوا 150 شخصاً آخرين.

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وأطلقت هذه المبادرة بسبب تمدد انتشار مرض كورونا الناجم عن الفيروس في البرازيل، حيث سجلت حتى الآن 25 حالة وفاة، و1546 إصابة مؤكدة، ما دفع الولايات إلى تعليق جميع بطولات كرة القدم في البلاد.

وعلاوة على مانغيراو، عرض 13 نادي كرة قدم برازيلي كبير على الأقل منشآته التي لا يستخدمها الآن، ما بين ملاعب ومراكز تدريب، لاستفادة منها كمستشفيات ميدانية أو مقار إقامة أو مراكز تبرع بالدم والأدوية.

وتشير تقديرات إلى أن هناك حالياً 1250 شخصاً ينامون في شوارع مدينة بيليم.