الامارات | عاجل ..لجنة الانضباط تؤجل البت في أحداث مباراة اتحاد كلباء وبني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..لجنة الانضباط تؤجل البت في أحداث مباراة اتحاد كلباء وبني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم بمقر الاتحاد في دبي، تأجيل البت في الشكوى التي تقدم بها نادي اتحاد كلباء ضد كل من لجنة الحكام والحكم أحمد عيسى الذي قاد مباراة الفريق الأخيرة أمام بني ياس ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي وذلك بداعي احتساب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة لبني ياس وطرد لاعب من فريق اتحاد كلباء، إلى جلستها المقبلة المقررة في الأول من أبريل المقبل، علما أن اتحاد كلباء طالب في شكواه بإعادة المباراة التي انتهت بفوز بني ياس 2-1.

وأكد نائب رئيس اللجنة، المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيودي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع أن اللجنة شاهدت شريط الفيديو الخاص بالمباراة واستمعت كذلك إلى إفادات كل من مدير إدارة الحكام علي الطريفي وحكم المباراة أحمد عيسى والحكم الفيديو محمد عبيد خادم وممثل شركة اتحاد كلباء لكرة القدم ، مشيرا إلى أن الجلسة المقبلة ستكون بنظام التقاضي عن بعد.