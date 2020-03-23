شكرا لقرائتكم أدهم رمضان لاعب الجودو المحترف بكالفورنيا يكشف اجراءات الوقاية من كورونا بأمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أدهم رمضان لاعب الجودو ، والمتواجد حاليا فى ولاية كالفورنيا ، أن هناك توعية كبيرة فى أمريكا ضد كورونا ، و هناك اجراءات يتم اتخاذها للسيطرة علي انتشار الفيروس منها منع تجمع أكثر من 8 أفراد فى مكان واحد ، كما أن الشوارع خالية من المارة ، خاصة وأن الشعب الأمريكى اشترى كل متطلباته ويلازم المنازل ، وقال اللاعب " كله مرعوب " ، مضيفا أنه تم الغاء كافة البطولات .

واضاف رمضان فى تصريحات خاصة من أمريكا أن المطاعم و الكافيهات و الأندية اغلقت ابوابها وكذلك المولات و محلات الملابس ، و لا يوجد اماكن مفتوحة سوى المستشفيات و بعض المصالح الحكومية الهامة وكذلك محطات البنزين ، و السوبر ماركت .

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واشار لاعب الجودو انه لا يخرج من المنزل خاصة وأن ابنته لم تكمل شهرها الثانى ، فيخاف عليها بدرجة كبيرة ، وفى امريكا يقوم المقربين منه بتقديم نصائح له بشرب السوائل الدافئة ، و المياه بكميات كبيرة ، كما ان الكمامة تشكل خطر اكثر من نفعها ، و بالنسبة لفيتامين سى فهناك اقبال كبير عليه فى امريكا لذلك لا يجده فى السوبر ماركت .

وعن التواصل مع الأهل قال بطل الجودو ان والده ووالدته حضرووا الى امريكا منذ شهر ونصف ولايعرفون كيف يعودون الى مصر فى ظل تعلق الطيران قائلا : " انا ماما و بابا لسه جاين من شهر و مش عارفين ينزلوا عشان المطار مقفول "

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا ، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.