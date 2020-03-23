شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم رمضان لاعب الجودو بأمريكا: كله مرعوب من كورونا ومش بنزل من البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أدهم رمضان لاعب الجودو، والمتواجد حاليًا فى ولاية كالفورنيا، عن أن هناك توعية كبيرة فى أمريكا ضد كورونا، وهناك إجراءات يتم اتخاذها للسيطرة على انتشار الفيروس منها منع تجمع أكثر من 8 أفراد فى مكان واحد، كما أن الشوارع خالية من المارة، وقال اللاعب: "كله مرعوب"، مضيفًا أنه تم إلغاء كل البطولات.

وأضاف رمضان فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" من أمريكا أن المطاعم والكافيهات والأندية أغلقت أبوابها وكذلك المولات ومحلات الملابس، ولا يوجد أماكن مفتوحة سوى المستشفيات وبعض المصالح الحكومية المهمة وكذلك محطات البنزين، والسوبر ماركت.

وأشار لاعب الجودو إلى أنه لا يخرج من المنزل خاصة أن ابنته لم تكمل شهرها الثانى، فيخاف عليها بدرجة كبيرة، وفى أمريكا يقوم المقربون منه بتقديم نصائح له بشرب السوائل الدافئة، والمياه بكميات كبيرة.

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وعن التواصل مع الأهل قال بطل الجودو إن والده ووالدته حضرا إلى أمريكا منذ شهر ونصف ولا يعرفون كيف يعودون إلى مصر فى ظل تعلق الطيران قائلاً: "أنا ماما وبابا لسه جاين من شهر ومش عارفين ينزلوا عشان المطار مقفول".

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانًا رسميًا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يومًا فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.