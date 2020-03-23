شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات فردية للاعبى المصارعة فى المركز الأوليمبى استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم لاعبو منتخب المصارعة، اليوم، فى تدريبات فردية بالمركز الأوليمبى بالمعادى لترديب الفرق القومية، فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

وأكد عصام نوار رئيس الاتحاد أن اللاعبين دخلوا المركز الأوليمبى أمس، على أن تقام التدريبات اليوم بشكل فردى مع المدربين، على ألا يكون هناك ازدحام بأن يتدرب كل لاعب بمفرده مع المدرب.

وأضاف نوار أنه حرص على سلامة اللاعبين أخطرهم أن من يريد التدريب يلتزم بالتعليمات بالترديب منفردا، وعدم التواجد فى أماكن ازدحام، لكن "القلقان يقعد فى البيت"، حيث دخل المركز الأوليمبى للخضوع للتدريب كل من عمرو رضا وعبد اللطيف منيع وسمر حمزة وندى مدنى.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.